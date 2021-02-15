بـ2 مليار جنيه.. الإسماعيلية تستعد لإنشاء مناطق للتخزين واللوجستيات

تبدأ محافظة الإسماعيلية، في طرح فرص استثمارية جديدة على مساحة تصل إلى 18 فدان وباستثمارات أيضا تقدر بمليار جنيه وتصلح لإنشاء منطقة تجارية وترفيهية متنوعة وتشمل مطاعم ومتاجر ومبانى إدارية وأخرى ترفيهية، ومن المقرر أن توفر الفرص الاستثمارية فرص عمل تقدر بـ 12 الف فرصة عمل ومنطقة أخرى.كما تطرح المحافظة منطقة آخرى على مساحة 25 فدان تستهدف انشاء مناطق للتخزين واللوجستيات باستثمارات تزيد علي مليار جنيه وتوفر فرص عمل تقترب من 10 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.