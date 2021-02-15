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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع استكمال طريق «رافد جمصة» وتطويره بـ1.3 مليار جنيه

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:25 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
عمرو الحوتى
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التقى  الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، مسئولي قطاعات هيئة الطرق والكهرباء والمرافق والري ومياه الشرب والصرف الصحي بحضور المهندس حسين حمزة، رئيس قطاع كهرباء شمال الدقهلية، والمهندسة سلوى سامي، مدير عام هيئة الطرق، والمهندسة شيماء صديق، مدير عام المرافق بالمحافظة، والمهندسة أسماء فؤاد، مدير المشروع بهيئة الطرق، والمهندسة داليا توفيق، مديرة المشروع بقطاع كهرباء شمال الدقهلية، حيث تابع المحافظ الأعمال الجارية لاستكمال طريق رافد جمصة، وتنفيذ حارة ثالثة بالطريق ورفع كفاءتة وإعادة تأهيله بتكلفة مليار و300 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي إطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين. 

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة تكثيف العمل من قبل كافة الجهات القائمة على التنفيذ في أعمال نقل المرافق التي تشمل نقل أعمدة كهرباء وتركيب محولات وكذا نقل خطوط وشبكات مياة وصرف صحي بالطريق المذكور لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وإنشاء الحارة الثالثة المطلوب تنفيذها لتوسعة الطريق وكذا تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وإعادة التأهيل، وقد وجه مختار بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ.

جدير بالذكر أن الطريق يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري بطول 50 كيلومتر، وأضاف محافظ الدقهلية أن التنسيق مستمر مع الهيئة العامة للطرق وكافة الأجهزة لمتابعة التنفيذ للمشروع والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تعترض تنفيذ العمل به لسرعة إنجازة طبقا للبرنامج الزمنية المحددة والمقررة لسرعة دخوله الخدمة بالتوسعات الجديدة لتحقيق استفادة المواطنين.


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