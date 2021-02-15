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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 99 ألف طن بضائع

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:25 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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استقبل ميناء الإسكندرية، 99،203 أطنان بضائع وسلع خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية، حيث بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1،217 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 8،913 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة وسط إجراءات احترافية مشددة.

وفي ذات السياق بلغت إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال 35 سفينة، كما تم خروج عدد 2 قطار بإجمالي 48 عربة محمله بضائع وسلع إلى المحافظات.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأراضي ومراعاة معدلات الشحن والتفريغ القياسية للسفن.

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