مقتل وإصابة 4 جنود جراء انفجار لغم في مركبتهم وسط مالي

أعلن مصدر أمني في مالي مقتل جنديين في وسط البلاد، وإصابة 2 آخرين جراء انفجار لغم زرعه إرهابيون أثناء مرور مركبتهم بمنطقة "موبتي" وسط البلاد.وقال المصدر حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وأكد مصدر أمني آخر، لم يفصح عن هويته، أن الجنود الأربعة كانوا أعضاء في مهمة رافقت مسئولين لحفر آبار المياه في المنطقة وذلك دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن طاقم الحفر.يذكر أنه منذ عام 2012 واندلاع حركات الاستقلال ثم ازدياد الأعمال الإرهابية في الشمال، شهدت مالي اضطرابات متعددة الأوجه خلفت الآلاف من القتلى وأدت إلى نزوح مئات الآلاف على الرغم من دعم المجتمع الدولي وتدخل الأمم المتحدة والقوات الإفريقية والفرنسية.