خادمة سرقت 45 ألف جنيه من فيلا بالتجمع.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، حبس خادمة لمدة يوما على ذمة التحقيقات، لسرقتها 30 ألف جنيه، وألف دولار من فيلا مخدومها بالتجمع.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغا من "ع. ن" يتهم فيه "و. م" خادمة، لسرقتها 30 ألف جنيه وألف دولار من فيلته أثناء خدمتها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة، واقتيادها لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات