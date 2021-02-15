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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بالمديح المعتمد.. إيبارشية سمالوط تحتفل بتذكار شهداء ليبيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:20 م
إيبارشية سمالوط
إيبارشية سمالوط
جرجس صفوت
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تحتفل إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، اليوم الإثنين، بتذكار استشهاد شهداء مصر بليبيا.

ويترأس الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، مع لفيف من الآباء الكهنة، اليوم الإثنين، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور (الشهداء).

وبهذه المناسبة تنشر "الدستور" كلمات المديح المعتمد من قبل الكنيسة القبطية لشهداء ليبيا والذي يقول:
في سماء الأطهار في محفل الأبكار
شهداءنا الأبرار شهداء مصر بليبيا

خطفوهم الأشرار عليهم كل العار
بتهمة أنهم كفار شهداء مصر بليبيا

21 شهيد أبطال عروس النشيد
كنيسة العهد الجديد شهداء مصر بليبيا

تعذيب في السراديب وصوت إبليس بالترهيب
غلبوا بوصايا الحبيب شهداء مصر بليبيا

صوتهم بعظمة وآنين كيرياليسون قائلين
هز الصحراء والشياطين شهداء مصر بليبيا

صبروا على الآلام جوع وعطش وسقام
لم يفقدوا السلام شهداء مصر بليبيا

جاءت ساعة الأكليل ومشيوا بالتهليل
في طريق ضيق وطويل شهداء مصر بليبيا

ذبحوهم كالأغنام صعدت روحهم بسلام
ليسوع رب الأنام شهداء مصر بليبيا

آكسيوس آكسيوس آكسيوس قالها لكم القدوس
على باب سماء الفردوس شهداء مصر بليبيا

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