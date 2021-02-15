بالمديح المعتمد.. إيبارشية سمالوط تحتفل بتذكار شهداء ليبيا

تحتفل إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، اليوم الإثنين، بتذكار استشهاد شهداء مصر بليبيا.ويترأس الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، مع لفيف من الآباء الكهنة، اليوم الإثنين، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور (الشهداء).وبهذه المناسبة تنشر "الدستور" كلمات المديح المعتمد من قبل الكنيسة القبطية لشهداء ليبيا والذي يقول:في سماء الأطهار في محفل الأبكارشهداءنا الأبرار شهداء مصر بليبياخطفوهم الأشرار عليهم كل العاربتهمة أنهم كفار شهداء مصر بليبيا21 شهيد أبطال عروس النشيدكنيسة العهد الجديد شهداء مصر بليبياتعذيب في السراديب وصوت إبليس بالترهيبغلبوا بوصايا الحبيب شهداء مصر بليبياصوتهم بعظمة وآنين كيرياليسون قائلينهز الصحراء والشياطين شهداء مصر بليبياصبروا على الآلام جوع وعطش وسقاملم يفقدوا السلام شهداء مصر بليبياجاءت ساعة الأكليل ومشيوا بالتهليلفي طريق ضيق وطويل شهداء مصر بليبياذبحوهم كالأغنام صعدت روحهم بسلامليسوع رب الأنام شهداء مصر بليبياآكسيوس آكسيوس آكسيوس قالها لكم القدوسعلى باب سماء الفردوس شهداء مصر بليبيا