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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم فريق «عمليات أزمة كورونا» بالمحافظة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:20 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، فريق عمل غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، وكذلك فرق المرور الطبية المعنية بالمتابعة الميدانية لجاهزية المستشفيات بالمحافظة، لتكريمهم وتوجيه تحية تقدير وإعزاز لمجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير باسمه وباسم شعب الإسكندرية إلى فريق غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا وفرق المرور الطبية، وجميع من شارك وما زال يشارك في إدارة أزمة كورونا بالمحافظة.

وأوضح الشريف قائلا: "نعلم جيدا حجم المسئولية التي حملتوها على عاتقكم في تلك الفترة الحرجة منذ بداية أزمة كورونا، وأنتم بالفعل على قدر المسئولية وأثبتم للعالم أجمع أنكم جنود في خدمة الوطن (جيش مصر الأبيض)".

وأضاف المحافظ، أن ذلك التكريم وجميع كلمات الشكر والتقدير لا توفيهم حقهم، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والتسهيلات الممكنة لتلبية كافة احتياجات الأطباء.

على الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بالجهد الرائع الذي بذله غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا بالمحافظة والتي تمت بالتنسيق مع جميع الجهات، والتي تلقت اتصالات بإجمالي 6 آلاف و645 اتصالا متنوعا ما بين استفسارات وشكاوي ومتابعات للعزل المنزلي، مشيدا بدور فرق المرور الطبية التي قامت بالمتابعة الميدانية للوقوف على جاهزية المستشفيات.

من جهتها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر، الدور الذي بذله فريق غرفة عمليات أزمة كورونا، الذين كانوا يعملون على مدار 24 ساعة، وكذلك دور فرق المرور الطبية، مشيرة إلى أن جميع الملاحظات التي تم وضعها كان لها مردود على جودة الخدمة الطبية المقدمة في المستشفيات، وأكدت أن جميع المسئولين في الدولة يعلمون جيدا قدر تضحياتهم لذا فالجميع خلفهم لتقديم كامل الدعم لهم.

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