مصر للطيران تسير 99 رحلة بمطار القاهرة اليوم وغدًا

تسير مصر للطيران غدًا بمطار القاهرة الدولي، ٤٨ رحلة جوية بمعدل ٣٥ رحلة دولية، و١١ رحلة داخلية، ورحلتي شحن جوى، تنقل أكثر من ٣٦٩٤ راكبا.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، ندجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، نيروبي، هانزو، أديس أبابا، إربيل، الشارقة، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.كما تسير مصر للطيران اليوم، ٥١ رحلة جوية بمعدل ٣٤ رحلة دولية إلى كل من واشنطن، تورنتو، بيروت، جوبا، بغداد، أكرا، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، دبي، اسطنبول، روما، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، إربيل، و١٥رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، وأسوان، والأقصر، ورحلتين شحن جوى، لنقل أكثر من ٤٢٦٠ راكبا.