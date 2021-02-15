أبو اليزيد: زراعة 640 فدان بنجر لإنتاج 1.7 مليون طن سكر

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إحدى الشركات الحكومية المسؤولة عن تصنيع سكر البنجر، إن الشركة بدأت استلام محصول بنجر السكر من المزارعين، مشيرًا إلى أنه محصول استراتيجي هام، لأن السكر من السلع المهمة للمواطن المصري، لكنها شهدت أسعارا اقتصادية مناسبة أصبحت مناسبة لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن أسعار محاصيل البنجر والسكر مرضية وتتراوح ما بين 720 إلى 740 جنيه للطن، وأن مصانع الشركة أصبحت تستوعب 21 ألف طن محصول طن بنجر يوميًا، بدلًا من 14 ألف طن سابقًا.وأضاف أبو اليزيد، في تصريحات إعلامية اليوم، أن وزير التموين وجه بتقديم التسهيلات لاستقبال محصول البنجر من المزارعين بدء من حصاده ونقله مجانا من الحقول.وتابع: "أتحنا حزمة الدعم ومزايا لهذه الزراعة التعاقدية الهامة، تتمثل في منح المزارعين التقاوي بشكل شبه مجاني ونخدم الأرض بنحو 300 جنيه للفدان وصرف حوافز خاصة بالتبكير ورشة مجانية، ونحسب حوافز الجودة، وكلما كانت قيمة المحصول عالية، كلما حصل على حوافز، وهو ما يؤدي إلى زيادة أرباح المزارعين، ويكون مفيدًا للمصنع فيما يتعلق بإنتاجية السكر، وبالتالي فإن أسعار محاصيل البنجر والسكر مرضية وتتراوح ما بين 720 إلى 740 جنيه للطن".