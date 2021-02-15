«العفو الدولية» تطالب أنقرة بتفسير زيادة حوادث الاختفاء القسري

طالبت منظمة العفو الدولية، تركيا، بتفسير زيادة حوادث الاختطاف القسري خلال السنوات الأخيرة، مشددة على أن الاختفاء القسري جريمة بموجب القانون الدولي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.وقالت منظمة العفو الدولية: إن تركيا شهدت في السنوات الأخيرة حالات اختفاء قسري مختلفة، ومن واجب الدولة التحقيق في هذه القضايا وتوضيحها.يتزامن هذا مع طلب النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، جولوستان كيليتش كوتش يغيت، للبرلمان التركي، بالتحقيق في عمليات الخطف والاختفاء القسري، التي تزايدت مؤخرًا في تركيا، مذكرًا بواقعة المواطن جوكهان جونش الذي اختطف وتعرض للتعذيب من قبل أشخاص مجهولين أطلقوا على أنفسهم اسم «غير المرئيين».