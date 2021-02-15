«الكاثوليكية» تطلق بثها الأسبوعي المباشر

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الإثنين، البث المباشر لقناة المكتب الإعلامي الكاثوليكي.وجاء ذلك اليوم الإثنين الموافق 15 فبراير 2021، في بث مباشر على المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الذي بدأ الأن، ويُعاد الساعة 9 مساءً.ويشتمل البث على 8 برامج هم (قراءات يومية- كلمة اليوم- عرفت أربي- قصص الكتاب المقدس وتأتي قصة اليوم عن الغني- حياة ايقونة - المسبحة الوردية- صلاة المشروع الرعوي).