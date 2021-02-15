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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين لحل مشاكلهم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:18 م
اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
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واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمهندسة فاطمة إبراهيم، اليوم الاثنين، استقبالهما للمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك في حضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة والقائمين على برنامج تكافل وكرامة، لسرعة البت فى الشكاوى المقدمة بشأن تقديم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية أو الطلبات الخاصة بالحصول على فرصة عمل.

وأكد المحافظ خلال لقائه بالمواطنين حرص جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.

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