«ثراء محفوف بالمخاطر».. كيف تسير عملية الاستثمار في «البيتكوين»؟

يراود كثير من الشباب حلم الثراء السريع، الذي لا يبذلون فيه أي مجهود مُضنيّ ويجنون من ورائه أموال طائلة، من أجل تحقيق أعلى مكسب وربح مادي مقابل مجهود قليل، وفي بعض الأحيان يسيرون خلف سراب ظنًا منهم أنه الطريق الصحيح.وأحد تلك الطرق التي نالت شهرة واسعة خلال الفترة الأخيرة، تجار عملة "البيتكوين" التي تسمى اقتصاديًا عملة افتراضية، إلا إنها أصبح لها روادها لا سيما من الشباب الذين يبغون تحقيق الثراء السريع خلف تلك العملة غير الملموسة.واتساقًا مع ذلك، فقد أُعلنت منصة التداول "بيتستامب" عن تحقيق عملة "البيتكوين" ارتفاع ضخم بالأمس بنسبة 7% لتصل إلى 44 ألفًا و651 دولارًا، وهو ثاني ارتفاع لها حيث سبق وارتفعت خلال نفس الأسبوع بنسبة 25%، وتزداد قيمتها سريعًأ حيث أنها في مطلع العام 2021 كانت وصلت إلى 42 ألف دولار.وتراجعت قليلًا ثم ارتفعت مرة أخرى في نهاية يناير، وارتفعت من حيث القيمة السوقية 4.3% لتصل إلى 39499 دولار، وتقترب من مستوياتها القياسية التي سجلتها مطلع يناير، وتبع ذلك الصعود ارتفاع القيمة السوقية لأكثر من 6 آلاف عملة رقمية، تتبعها منصة "كوينجيكو".فما هي عملة "البيتكوين" الافتراضية تلك؟ وهل بالفعل تحقق حلم الثراء السريع للشباب ممن سلكوا ذلك الطريق؟.. "الدستور" في التقرير التالي أجابت على تلك الأسئلة من خلال حكايات شباب خاضوا رحلة "البيتكوين" وعدد من تجار تلك العملة وروادها.في البداية فإن البيتكوين هو عملة رقمية تمثل نظام دفع عالمي أي عملة إلكترونية بشكل كامل، وتتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وهي أول عملة رقمية لا مركزية، وتعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد (أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها).أصبح البيتكوين الواحد يعادل 157 ألف جنيه مصري، إذا تم استخدامه في عملية التعدين، ومنذ عام 2015 اعتمد أكثر من 100،000 تاجر وبائع البيتكوين كعملة للدفع، وتشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017 هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون يستخدم العملات الافتراضية.مرقص إبراهيم، 30 عامًا، أحد الشباب الذين خاضوا تجربة تداول العملة الافتراضية ولم يكن له قصة جيدة معها، إذ أغرته بعدما زاد الحديث عن مؤخرًا، فانضم إلى أحد المجموعات على موقع "فيس بوك" تسمى "الربح السريع من الانترنت"، والتي سحبته إلى عالم العملات الافتراضية.قال: "العملات الافتراضية تشبه إلى حد كبير البورصة، وتجربتي كانت مع عملة البتكوين، بمعنى أن صاحب العملة بيدخلك جروب كبيرة، بتشتري بمبلغ مالي عملات للبيتكوين وتبيعه لما سعره يعلي، وينزلك الفلوس على حسابك في البنك، ويعتبر استثمار طويل الأجل".وأضاف: "وانضميت للجروب، واشتريت العملة دي بتحويل 40 ألف لحساب صاحب العمل، عشان يقدر يعدن بالعملة الجديدة ويحقق ليّ ربح كويس، وفعلًا بعد فترة طويلة جالي في الجروب إني كسبت مبلغ حوالي 2000 دولار وأروح أسحبهم لكن لما روحت لاقيت حسابي فاضي مفيهوش حاجة".وأشار إلى أن صاحب العمل تهرب منه، وقام بحظره وإخراجه من الجروب، بعدما نصب عليه في مبلغ 40 ألف جنيه، إلى جانب استغلاله في عملية التسويق الشبكي، وجلب آخرون له يعملون معهم مقابل عمولة لم يحصل عليها.على النقيض، كان فادي هاني، 39 عامًا، أحد تجار عملة البيتكوين لديه تجربة جيدة مع العملات الافتراضية، أوضح أنها لا فارق بينها وبين البورصة، فهي عملة تشتريها مثل السهم وتطرحها للتداول وحين يرتفع سعرها تقوم بالبيع وتأخذ الأرباح مقابل ذلك.ونوه بأن: "البيتكوين عملة إلكترونية مشفرة ظهرت في العالم سنة 2009، كان وقتها سعرها ربع سينت النهاردة سعرها 9500 دولار، والحديث رجع عنها تاني بسبب نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الفلوس، وأن ناس كتير بقت قاعدة في بيوتها بسبب كورونا، وبتفكر في طريقة للربح".وأوضح أن البيتكوين والعملات الرقمية يمكن الاستثمار فيها بطريقتين، وهي وفقًا له: "التداول مثل الفوركس ومنصات تداول بين العملات وده خطره كبير وعايز خبرة، أو شراء البيتكوين وتبيعه لما سعره يعلى وده استثمار طويل الأجل يعني تسييب العملة سنة أو اتنين عشان تحقق ربح".يذكرأن البنك المركزي المصري تبرأ من العملات الافتراضية بتأكيده عدم اعترافه بها، وأن التعامل بها يحتوي على مخاطر عديدة، لأنها عملات رقمية يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم من خلال منصات تداولها.وأوضح أن تلك الأمور تجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها، مبينًا أنها مشفرة وغير معترف بها في مصر، ولا يوجد لها كيان أو سلطة يمكن الرجوع إليها في حالة الخسارة أو المسألة.