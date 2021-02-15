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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

المطران جورج خضر: مهمة الكهنة أن يزيدوا وعي المؤمنين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:15 م
المطران جورج خضر
المطران جورج خضر
جرجس صفوت
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قال المطران جورج خضر، متروبوليت جبيل والبترون للروم الأرثوذكس، نحن معشر الكهنة لسنا سوى غاسلي أرجل، أن نجعل في المؤمنين وعيا يزداد فيما أهَّلنَا الله عليه من البشارة.

وأضاف متروبوليت جبيل والبترون للروم الأرثوذكس، في تصريحات له: "إنكم قد قرأتم ما ورد في سفر الرؤيا عن الأربعة والعشرين شيخًا الذين شاهدهم يوحنا في السماء متحلّقين حول يسوع، ولعل هؤلاء الشيوخ الكهنة عبروا إلى السماء بواسطة شهادة الدم".

وتابع "وتذكرون ما قيل في العهد العتيق وما ردّدناه في الخدمة الإلهية، من أن حول العرش الإلهي الشاروبيم والسارافيم يَستُرون وجوههم بجناحين، ويَستُرون أرجلهم بجناحين ويطيرون بجناحي، يسترون وجوههم لأنهم باتوا غير قادرين على رؤية المجد الإله، إن هؤلاء نحاول بخفر وتواضع التشبُّه بهم اذا تحلّقنا حول السيد المبارك، وإن تراءى لنا شيء من هذه الظلال (رؤية المجد الإلهي) فإنما يجدر بنا أن نغطي وجوهنا بالأجنحة، لأنه ليس أحد منا يبصر المجد ولا حلّ على أحدٍ مجدٌ".

واكمل:"يبقى أنتم يا إخوتي الكهنة حاولتم، حاولنا معا، أن نجعل في المؤمنين وعيا يزداد فيما أهَّلنَا الله عليه من البشارة. سمعتموني أقول للكهنة الناشئين، سنة بعد سنة، إننا نحن معشر الكهنة لسنا سوى غاسلي أرجل، لا نطلب أرقى من هذا ونكتفي بالتمجيد اللائق بغاسل أرجل علّهم يُبصرون، نحن جزء يسيرٌ من هذه المسيرة، المسيرة القديمة التي أُطلقت في أورشليم منذ قيامة المخلّص وحلول الروح".

واردف:"نحن في الأرثوذكسية لسنا نحن، نحن نجيء من الشهداء ومن الأبرار والنسّاك وأصحاب الكلمات الحلوة الذهبية البارّة، نحن نُعامل كنيسة عظيمة ولو تأذّت مما في رؤسائها وأعضائها من ضعف،
سنسير مقيمين أولًا في مقام التوبة حتى اذا ما استقررنا هناك يرفعنا الرب إلى مقام الشكر والتسبيح، وبعد هذا، إذا راقه أن يقرأ هو على وجوهنا شيئا من جمال، سيفوّض الملائكة بأن يتغنّوا به".

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