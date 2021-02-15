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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة العالمية: انخفاض عالمي في الإصابة بكورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:14 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى
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قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وهو نفس الوضع في إقليم شرق المتوسط، إلا أنه علينا المراقبة بشكل مستمر للإحصائيات ومتابعة ديناميكية المرض.

وأضاف المنظري أن مكاتب منظمة الصحة العالمية تتابع العمل في كافة الدول والإجراءات المتبعة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وعلينا التركيز على حماية أنفسنا وأهالينا من خلال توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتابع: "يجب الاعتماد على مبادئ الصحة العامة، والالتزام بادتداء الكمامات والبعد عن التجمعات، وحماية العاملين الصحيين من خلال تطبيق تدابير الوقاية والعدوى".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الأن، عن طريق الفيديو حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، الاحتياجات والأولويات الإنسانية في لبنان وباكستان.

يشارك في المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، والدكتورة جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في باكستان، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

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