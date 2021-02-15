تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في العراق

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي اليوم الاثنين، تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا سريع الانتشار في العراق.وقال التميمي للصحفيين:"أظهرت الفحوصات المختبرية في العراق اليوم تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في العراق"، داعيا المواطنين إلى الحذر منها.وكشف عن بدء الاستعدادات لمواجهة السلالة الجديدة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية.