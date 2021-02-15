شعبة الاتصالات: 1000 محطة تقوية لاستيعاب زيادة مستخدمي الإنترنت المحمول

قال الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت المحمول في مصر يحتاج إلى تحديث البنية التحتية ومد كابلات الفايبر "الألياف الضوئية" إلى محطات تقوية المحمول وإنشاء نحو 1000 محطة تقوية للشبكة جديدة خلال العام الجاري.وأشار رئيس شعبة الاتصالات في تصريحات لـ"الدستور" إلى همية حل أي عقبات أمام إصدار تراخيص بناء محطات تقوية الشبكة، مشيرا إلى أن استصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية لعدد 224 برجا جديدا في المدن الجديدة سيؤثر إيجابيا على تحسين جودة الخدمة فور الانتهاء من إنشاء هذه المحطات، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات بذلت مجهودا كبيرا في هذا الشأن وتقوم حاليا بالتنسيق مع المحليات بشأن موافقات على 250 برجا إضافية.وقالت إن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول بتكلفة اجمالية مليار جنيه، موضحا أهم ماتم إنجازه لتحسين خدمات المحمول والتى شملت تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول.