ماليزيا تسجل 2176 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الاثنين، تسجيل 2176 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله - في تصريح نقلته صحيفة "ملاي ميل" الماليزية - إن إجمالي العدد التراكمي للإصابات بالفيروس في ماليزيا وصل إلى 266 ألفا و445 حالة، بينهم 47 ألفا و135 حالة نشطة.وأوضح المسؤول الماليزي، أنه تم تسجيل 4 آلاف و521 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليبلغ إجمالي المتعافين 218 ألفا و335 شخصا.