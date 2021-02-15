كنيسة الروم تحتفل بذكرى سيامة المطران جورج خضر

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بذكرى السيامة الأسقفية للمطران جورج خضر.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تلك هي الذكرى الـ51 لتولي الأنبا جورج ايبارشية جبيل والبترون.ويعتبر المطران جورج خضر، من أبرز الكتاب والشعراء والمفكرين، في كنيسة الروم الأرثوذكس بالوطن العربي.