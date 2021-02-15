«الصحة العالمية»: 80 دولة أبلغت عن إصابات بفيروس كورونا المتحور

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تشكل توجسا للمنظمة، لافتًا إلى أنه من المعروف أن الفيروسات تتغير وتتحور بشكل أو بآخر.وأوضح أن هناك 80 دولة على مستوى العالم أبلغت عن إصابات بفيروس كورونا المتحور، لافتًا إلى أن الطفرات الجديدة للفيروس لا تؤثر على تدخلاتنا، كما أن معاودة ظهور أعداد الإصابة مرتبط بالسلالات الجديدة أو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.وتابع قائلًا: "لا يمكن الجزم بأن تلك الطفرات سبب في ظهور الموجة الثالثة أو الرابعة من فيروس كورونا، ولكنه قد يكون أكثر انتشارًا، ويمكن أن يكون غير واضح بعد، ولا نعرف إذا كانت انتشرت تلك السلالات في إقليم الشرق الأوسط من عدمه".جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة (كوفيد-19)، الاحتياجات والأولويات الإنسانية في لبنان وباكستان.يشارك في المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، والدكتورة جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في باكستان، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.