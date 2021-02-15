«اشتية» يطالب بتدخل دولي وأمريكي لمنع مخطط استيطاني إسرائيلي

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة بالتدخل لمنع مخطط استيطاني إسرائيلي "من شأنه أن يقوض حل الدولتين".وأدان اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله "محاولات سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة (E1)، التي ستضم 12 ألف وحدة استيطانية وسيتم ربطها بمستوطنة معالي ادوميم وما سيتبع ذلك من عزل لمدينة القدس عن الأغوار، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها".واتهم اشتية المستوطنين الإسرائيليين "بتصعيد إرهابهم بحق الفلسطينيين بعد وفاة فلسطينيين اثنين في حوادث دهس، إضافة إلى عمليات الاعتداء على الأراضي في العديد من القرى والبلدات، والتي تسببت في إصابة عشرات المواطنين دفاعا عن بيوتهم وأراضيهم".وقال إنه سيتم "رفع كافة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جرائم حرب، وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني خاصة تلك المتعلقة بتهجير المواطنين، وإزالة التجمعات البدوية".