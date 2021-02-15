«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وانخفاض في درجات الحرارة يصاحبه نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.وقال محمود شاهين مدير إدارة الهيئة العامة بالأرصاد الجوية، أن الطقس بداية من الغد في القاهرة والوجه البحري سيكون شديد البرودة ليلا، وباردا جدا على السواحل الشمالية، وفي جنوب سيناء، وفي شمال الصعيد وجنوب الصعيد، حسبما ذكر لـ"الدستور".وأشار إلى أن مصر تتعرض لمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا مصاحب لتيار هواء قطبى مع انخفاض الحرارة إلى 13 و14 درجة.وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء بداية موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث أوضحت أن القاهرة الكبرى ومدن القناة تشهد فرص أمطار متوسطة ( 50 % ) على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 22 عقدة تقريبا ) درجات الحرارة العظمی ( 17-18 ) الصغرى ( 7-9 )، وحتى يوم الخميس تشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، بجانب نشاط للرياح على بعض المناطق وتسجل درجات الحرارة العظمی 16- 15 والصغرى 10-9.وأكدت هيئة الأرصاد، أن المنخفض السطحي المؤثر على البلاد يوم الثلاثاء المقبل هو "منخفض قبرصي" وهذا هو توصيفه الفني، وتختلف الأجواء الجوية المصاحبة له باختلاف شدته وعمقه.