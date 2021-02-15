عثمان: التأمين الصحي الشامل تحسن جودة الخدمات والمساواة بين المواطنين
الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:10 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
أعلن النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عن دعمه ومشاركته في مبادرة التوعية والتسجيل في منظومه التأمين الصحي الشامل التي تنظمها مديرية الصحة والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمه مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، بالإضافة إلى أنها تساهم في التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، كما أن الإسماعيلية ثاني محافظة في التطبيق بعد بورسعيد.
وأكد عثمان، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بدء مبادرة منظومه التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، جاء من حرصه على التخفيف والتصدي للتحديات الصحية التي تواجه المواطنين والتخلص أيضا من قوائم الانتظار، وأن المبادرة تستهدف ألا تترك شيخًا أو طفلًا أو امرأة بحاجة إلى علاج مكلف.
وأشار النائب إلى أن الافتتاح الذي تشهده الإسماعيلية لمنظومه التأمين الصحي الشامل، سيساهم بشكل كبير في حل معوقات ومشاكل الملف الصحي وتقدم للمواطن بالإسماعيلية خدمات ودعم صحي على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما يقدمه النظام الجديد من مزايا تتعلق بقانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحي، وحرية المؤمن عليه في الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية، كما أنه يقوم على نظام طب الأسرة مع وجود نظام رقابي لضمان جودة الخدمة الطبيبة المقدمة.
وأكد عثمان، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بدء مبادرة منظومه التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، جاء من حرصه على التخفيف والتصدي للتحديات الصحية التي تواجه المواطنين والتخلص أيضا من قوائم الانتظار، وأن المبادرة تستهدف ألا تترك شيخًا أو طفلًا أو امرأة بحاجة إلى علاج مكلف.
وأشار النائب إلى أن الافتتاح الذي تشهده الإسماعيلية لمنظومه التأمين الصحي الشامل، سيساهم بشكل كبير في حل معوقات ومشاكل الملف الصحي وتقدم للمواطن بالإسماعيلية خدمات ودعم صحي على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما يقدمه النظام الجديد من مزايا تتعلق بقانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحي، وحرية المؤمن عليه في الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية، كما أنه يقوم على نظام طب الأسرة مع وجود نظام رقابي لضمان جودة الخدمة الطبيبة المقدمة.