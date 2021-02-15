عثمان: التأمين الصحي الشامل تحسن جودة الخدمات والمساواة بين المواطنين

أعلن النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عن دعمه ومشاركته في مبادرة التوعية والتسجيل في منظومه التأمين الصحي الشامل التي تنظمها مديرية الصحة والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمه مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، بالإضافة إلى أنها تساهم في التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، كما أن الإسماعيلية ثاني محافظة في التطبيق بعد بورسعيد.وأكد عثمان، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بدء مبادرة منظومه التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، جاء من حرصه على التخفيف والتصدي للتحديات الصحية التي تواجه المواطنين والتخلص أيضا من قوائم الانتظار، وأن المبادرة تستهدف ألا تترك شيخًا أو طفلًا أو امرأة بحاجة إلى علاج مكلف.وأشار النائب إلى أن الافتتاح الذي تشهده الإسماعيلية لمنظومه التأمين الصحي الشامل، سيساهم بشكل كبير في حل معوقات ومشاكل الملف الصحي وتقدم للمواطن بالإسماعيلية خدمات ودعم صحي على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما يقدمه النظام الجديد من مزايا تتعلق بقانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحي، وحرية المؤمن عليه في الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية، كما أنه يقوم على نظام طب الأسرة مع وجود نظام رقابي لضمان جودة الخدمة الطبيبة المقدمة.