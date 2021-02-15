كورونا.. إسرائيل تلغي المشاركة في معرض الدفاع الدولي بالإمارات

أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، إلغاء المشاركة في معرض الدفاع الدولي بالإمارات الأسبوع القادم بسبب القيود الصحية على السفر، بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقًا " لرويترز ".وتقام فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021"، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.وتنطلق فعاليات "آيدكس" و"نافدكس" 2021 خلال الفترة من 21 – 25 فبراير 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.