بيطري الأقصر يحذر من تربية الدواجن بالمنازل

ناشدت مديرية الطب البيطري بالأقصر، برئاسة الدكتور محمد بسار، مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، مربي الدواجن والماشية بأخذ أعلى درجات الاستعداد والحذر نظرا لسوء الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، والتي تصل ذروتها من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس القادم طبقا للتحذيرات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حفاظا على الثروة الحيوانية والممتلكات الخاصة والعامة.وطالبت مديرية الطب البيطري، المربين بالإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بالثروة الحيوانية.فيما قامت د. سيدة محمد أحمد طبيبة الإرشاد بإدارة أرمنت البيطرية بمرافقة لجنة التحصين في القرى التابعة للوحدة البيطرية بأرمنت لتوعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وخاصة مع التغيرات المناخية التي تضرب المحافظات في هذه الفترة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.