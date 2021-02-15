ضبط نصاب يبيع السيارات بعقود مزورة في الجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على مالك مكتب لاستئجار السيارات، لاتهامه بالنصب على عدد من مالكي السيارات المستأجرة وبيعها بعقود مزيفة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من عدد من الأشخاص يفيد تعرضهم للنصب، على يد مالك مكتب لاستئجار السيارات، وذكروا فى بلاغاتهم أن المتهم استأجر منهم سيارات ملاكي، مقابل مبلغ مالي يحصلون عليه شهريًا، إلا أنهم فوجئوا بتعرضهم للنصب وبيع المتهم للسيارات، بواسطة عقود بيع مزيفة.بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لصحة الاتهامات المنسوبة للمتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.