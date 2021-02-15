«الطريق إلى الإنسانية في التعاليم الكونفوشيوسية».. جديد بيت الحكمة

صدر حديثًا عن دار نشر بيت الحكمة بالقاهرة، كتاب "الطريق إلى الإنسانية في التعاليم الكونفوشيوسية" للدكتور وائل الصعيدي، خبير اللغة العربية بالجامعات الصينية.قال الدكتور وائل الصعيدي، إن الحديث عن المُفكّر والمُعلم (كونفوشيوس) الصيني من الأمور التي تستدعي استيقاظ الذهن، واستحضار العصور المتتالية، والقراءات الكثيرة المتعددة؛ لأنه شخصية غير عادية، مؤثّرة وجذابة، ولأني أحب (كونفوشيوس) فتجدُني كثير الحديث عنه، ولقد سُئلتُ: ما هو سِرّ حبكَ للحكيم؟ فتكون إجابتي دائمًا ثابتة وواحدة، هي بكل بساطة: ولِمَ لا أُحبه وهو يدعو إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق، والسلام، وحميد السجايا، والبِر، والاهتمام بالأسرة، وعدل الراعي وطاعة الرّعية، وغير ذلك من الفضائل وشمائل المروءة والدعوة إلى الإنسانية.وأوضح أن بدايات الكتابة عن كتابه "الطريق إلى الإنسانية" مُستمدًّا ومُستلهمًا من أفكار كونفوشيوس نفسه في أثناء كتابتي لكتابي الأول وهو "شرح المختار من كتاب الحوار"، والذي شرحت فيه مختارات متنوعة من كتاب الحوار الرائع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما دفعني للكتابة في الجانب الإنساني هو ما تعانيه البشرية من جفاء المعاملة، والحروب المتتالية، وأكل القوي الضعيف، أحيانًا على مستوى الأسرة، وأحيانًا داخل الدولة الواحدة، وأحيانًا بين الدول بعضها البعض، فعندما سأل (فان جيه) كونفوشيوس عن الحِكمة، قال: "الحكمة هي القيام بالواجبات للمجتمع الإنساني".وأشار إلى أننا لا نحتاج إلى عقد صفقات السلاح التي تفتكُ بالإنسان، ولا زيادة مراكز حقوق الإنسان التي لا تأتي بحقوقه، ولا منظمات العفو الدولية ومراكز الإيواء للنازحين، ولا نحتاج إلى التكالُب على السُّلطة والإنفاق في سبيلها كل غالٍ ونفيس من الأموال والأرواح، نحن لا نحتاج إلى كل هذا ولا لغيره؛ نحن نحتاج فقط أن نعود إلى إنسانيتنا وفطرتنا السّوية، نحتاج إلى بعث القيم والأمل من جديد مثل دروس كونفوشيوس التي نتعلم منها كيف نعيش، ومبادرة الحزام والطريق التي تعمل على ربط الإنسانية بعضها ببعض على مستوى الأرض والروح، وتلقائيًا سينتشر العدل والتسامح والرحمة والتعايش والمساواة والموضوعية، فلا نحتاج إلى سلاح ولا مُنظمات، ولا مراكز إيواء، ولا البكاء على ما فات، ولا ما اندثر من الحضارات.