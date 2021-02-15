خنقها ليلة عيد الحب.. سائق يقتل زوجته لشجاراتهما في الحوامدية

كشفت مباحث الجيزة ملابسات مقتل ربة منزل بالحوامدية بمحافظة، حيث تبين ان زوجها وراء قتلها بعد الاشتباه به.وأشارت التحريات أن خلافات اسرية دفعت المتهم لإنهاء حياة زوجته، وفور اتهام اسرتها له واستجوابه من قبل ضباط المباحث اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافاتهما، وألقت قوة أمنية القبض على الزوج وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال، مدير الأمن، قد تلقت بلاغا من أهالي مدينة الحوامدية بالعثور علي جثة سيدة داخل منزلها، انتقلت على الفور قوة امنية لفحص البلاغ وعثر على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها.وتبين من المعاينات المبدئية عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة المجني عليها واحتمالية تعرضها للخنق، واستمع ضباط المباحث لأقوال عدد من الجيران والمحيطين بالمجني عليها، ليشيروا الي تورط زوجها سائق في قتلها.و شكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة.