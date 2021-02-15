تسديد رسوم شهادة التحول الرقمي بجامعة القناة أونلاين

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة أنه فى إطار القرارات الجديده التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ ديسمبر استكمال الدرسة بنظام التعليم عن بعد بكافة الجامعات اعتبارا من ٢ يناير ٢٠٢١ وحتى بداية إجازة نصف العام الجامعى ٢٠٢٠_٢٠٢١ وذلك لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.فقد تقرر عقد دورات التحول الرقمي الحجز والتدريب والامتحان وتسديد الرسوم أونلاين والتى ينظمها مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز تنمية الموارد البشرية.وأعلنت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن فتح باب التسجيل للحصول على "شهادة أساسيات التحول الرقمي" والتي تم تفعيلها بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 1872019 على أن تكون شرط أساسي لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم - تمهيدي - ماجستير - دكتوراه).