الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ البطريرك مار أغناطيوس بذكرى تنصيبه

هنأ صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صاحب الغبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي بمناسبة ذكرى التنصيب البطريركي.وجاء في نص البيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي نهنئ صاحب الغبطة مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بمناسبة ذكرى التنصيب البطريركي لغبطتكم على كرسي البطريركي الأنطاكي، ونطلب من الرب القدير أن يبارك خدمتكم المقدسة".