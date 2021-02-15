بريطانيا تبحث مع دول أخرى إثبات التطعيم ضد كورونا كشرط للسفر

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن المسافرين من المملكة المتحدة قد يحتاجون إلى إثبات تلقيهم تطعيما ضد كوفيد19- لدخول بعض البلدان، مؤكدا أن الوزراء يجرون مباحثات مع نظرائهم في الخارج بشأن هذه القضية.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، أنه بينما شدد هانكوك على أن الحكومة لا تخطط لجعل التطعيم شرطًا لدخول المملكة المتحدة، فإن الدول الأخرى التي لم يحددها تناقش هذا الإجراء "بنشاط".وصرح هانكوك لشبكة سكاي نيوز اليوم الاثنين، بأن المسؤولين يبحثون كيفية تقديم الشهادة اللازمة للمسافرين البريطانيين الذين يحتاجون إليها.وقال هانكوك: "في هذه الحالة سيكون من المهم للأشخاص من المملكة المتحدة أن يكونوا قادرين على إثبات ما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أم لا من أجل السفر... نحن نعمل مع دول في جميع أنحاء العالم على أساس هذا وكيف يمكن أن يتم اعتماد اللقاح بطريقة مضمونة".