زلزال يضرب مدينة «أفيون» التركية

تعرضت مقاطعة دينار التركية التباعة لمحافظة أفيون كارا حصار، اليوم الأحد، لزلزال بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر للزلازل، ولم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، وفقا موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد».ووفقا للموقع فقد وقع الزلزال في الساعات الأولى من اليوم الأحد، على عمق 5.39 كيلومترات من الأرض.ومن جانبه، صرح محافظ أفيون كارا حصار، جوكمن تشيتشك، أنه وفقًا للتقديرات الأولى، لم تقع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات العامة أو المنازل.