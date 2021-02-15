رئيس مياه القناة: أصلحنا عدة كسور مفاجئة خلال آخر 24 ساعة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات الي مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي.وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء تماما اصلاح كسر خط قطر 4 بوصه UPVC وتغيير عدد 2 ماسورة بطول 12 متر بطريق القنال قمة فايد، وتم أصلاح محبس 6 بوصه بطريق الصحراوى مدخل قرية السعيدية، والانتهاء من اصلاح كسر بخط 8 بوصة UPVC طريق القنال منطقة ابورمانه، وإصلاح كسر قطر 8 بوصه امام حلقه سمك احمد ماهر، واصلاح كسر 4 بوصة بالبر الغربى بقرية كسفريت، والانتهاء من أصلاح كسر 4 بوصة طريق القنال امام قرية سندس بمنطقة فايد، وتم الانتهاء من اصلاح كسر قطر 4 بوصه وتتغيره من حديد الى PVC بطول 24 متر بقرية المحسمة القديمة.كما تم أصلاح كسر خط مياه 4 بوصه وإحلاله بأخر بطول 36 متر بقرية ام عزام، وإصلاح كسر بخط 4 بوصه بقرية عين غصين، وتم الانتهاء من إصلاح خط مياه على شارع العريش بالقنطرة شرق، وإصلاح كسر بخط مياه 6 بوصه بعزبة الغطوس، وإصلاح خط 6 بوصة بجوار مجمع المصالح بالمدينة الجديدة بالقنطرة شرق، وتم إصلاح كسر بخط 6 بوصه امام شارع الشهر العقارى بالقنطرة شرق، وإصلاح عدايه 110 مم بقرية البياضية بالقنطرة غرب.وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.