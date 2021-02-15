بوتين يهنئ رئيس وزاء إيطاليا بمنصبه

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ماريو دراجي بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء إيطاليا، حسبما قال الموقع الإلكتروني للكرملين.وقال بوتين، في التهنئة: "السيد دراجي المحترم، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الخالصة، على توليكم منصب رئيس مجلس الوزراء في إيطاليا".وأعرب الرئيس الروسي، عن أمله في أن "يساهم نشاطكم على رأس الحكومة، في تطور العلاقات الروسية –الإيطالية بشكل بناء، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لصالح شعوبنا، ومصلحة تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية وفي العالم أجمع".