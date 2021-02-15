«التنسيق الحضاري» يكشف تفاصيل مشروع الجولات التراثية

يستكمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، مشروع الجولات التراثية الذي يأتي ضمن سلسلة "ذاكرة المدينة"، وافتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مطلع يناير الماضي، بإطلاق موقع أعده الجهاز يضم كافة مشروعات وإصدارات السلسلة.وأوضح أبوسعدة، لـ"الدستور"، أنه تم رفع أولى الجولات التراثية في منطقة الزمالك بالقاهرة عبارة عن 45 دقيقة، وسيتم رفع جولة أخرى بالزمالك، نظرا لكبر مساحتها، كما تعد من أجمل وأعرق الأحياء، مشيرا إلى أن موقع "ذاكرة المدينة" يتضمن لوحات عن أهم الشخصيات التي تم تنفيذها في مشروع "عاش هنا"، ولوحات مشروع "حكاية شارع" للتعريف بالشخصيات التي تحمل الشوارع أسمائهم.ولفت أبوسعدة، إلى أن الجهاز لم ينفذ رحلة كاملة بالأشخاص حتى الآن، بسبب ظروف جائحة كورونا، مؤكدا أنهم في مرحلة تجريبية، ومع ذلك فالرحلات بدأت بالفعل، وهناك إقبال معقول على المشروع حتى الآن، بتتبع المسار والتعرف على الزمالك.جدير بالذكر أن الزمالك سميت بهذا الاسم نسبة لعهد محمد علي باشا عندما بنى قصره هناك وبنى لحاشيته "عشش من البوص" وكلمة "زملك في اللغة الألبانية معناها العشة البوص" وجمعها "زمالك"، كما أن حي الزمالك يزخر بالتحف المعمارية والتي قام بتصميمها عدد من المعمارين المشهورين في ذلك الوقت.ويشمل الموقع الإلكتروني لذاكرة المدينة أيضا لوحات أهم الشخصيات التي تم تنفيذها في مشروع "هنا عاش" من مثقفين ومبدعين وفنانين أثروا الحياه الثقافية في مصر، بالإضافة إلى لوحات مشروع "حكاية شارع" والذي يعرف بالشخصيات التي تحمل شوارعنا أسمائهم مثل شجر الدر وابن زنكي وغيرهم، إضافة لكتاب "جزيرة الزمالك – القيمة والتراث" والذي يعد أول إصدار للجهاز من سلسلة "ذاكرة المدينة" التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمدن المصرية ذات الطابع المعماري المتميز والحفاظ على الهوية العمرانية المصرية.وتعتبر مبادرة ذاكرة المدينة والجولات التراثية رسالة هامة للحفاظ على التاريخ العمراني والاجتماعي للحياء التاريخية المختلفة ورؤيا جديدة للسياحة الثقافية لشوارع وعمران المدينة.