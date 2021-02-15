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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يختتم زيارته للإسكندرية بتدشين كنيسة ثانية (صور)

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:55 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس – تريزة شنودة – جرجس صفوت
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اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الرعوية إلى الإسكندرية بعد تدشين كنيستين الأولى أمس بالمنشية والثانية اليوم بمحرم بيك.

و ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمحرم بك في الإسكندرية.

وخلال ترؤسه صلاة القداس الالهي دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، 6 مذابح بكنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة محرم بك في الإسكندرية، بالإضافة إلى أيقونات شرقيات الهياكل وحامل الأيقونات.

و قال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، انه جاءت ترتيب المذابح الستة التي دشنها البابا المذبح الرئيس بالكنيسة الكبرى على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا أنطونيوس، والبحري على اسم الشهيد مار مينا، ومذبح بكنيسة أسفل الكنيسة الكبرى على اسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب، ومذبح بكل من منارتي الكنيسة.

وشارك قداسته في صلوات التدشين أصحاب النيافة الأنبا إيساك، الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، كما شارك في الصلوات القمص أبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية.

و رسم قداسة البابا تواضروس الثاني، بعد صلاة الصلح في القداس الإلهي الذي أعقب تدشين كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بشارع محرم بك في الإسكندرية، كاهن الكنيسة، الأب أنطونيوس فهمي في رتبة القمصية، جاء ذلك خلال زيارة البابا تواضروس الثاني، الرعوية إلى محافظة الإسكندرية والتي بدأها أمس الأحد، والتي استمرت على مدار يومين متتالين.

وتعد هذه الزيارة الثانية للبابا تواضروس الثاني إلى الإسكندرية خلال عام 2021، حيث ترأس في يناير الماضي صلوات عيد الغطاس المجيد.

جدير بالذكر أنه لكنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بشارع محرم بك، التي دشنت اليوم بيد قداسة الباباتواضروس الثاني، قصة ومراحل مرت بها حتى وصلت إلى يوم التدشين، كما أنه كان للقديس البابا كيرلس السادس علاقة خاصة بها.

بدأت الكنيسة مقرًّا لجمعية صديقات الكتاب المقدس من ورثة المرحوم فرنسيس بيشاي كفيلا من 4 طوابق على مساحة 2000 متر مربع)، واهتمت الجمعية برعاية الأطفال الأيتام ذكورًا وإناثًا، من الجانب الصحي والتعليمي والروحي وغيره، وسُجلَت وأُشهرَت بمديرية الشؤون الاجتماعية آنذاك، وورد في قرار إنشائها تخصيص الشقة اليمنى بالطابق الأرضي لتكون ناديًا لأعضاء الجمعية وأسرهم، وتخصيص الشقة اليسرى من الطابق ذاته لتكون كنيسة صغيرة للخدمات الروحية وسميت منذ ذلك الوقت بكنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بمحرم بك، وبسبب نشاط الجمعية عُرفت بين أهل الإسكندرية باسم "مار جرجس الملجأ".

وخلال فترة قصيرة حوالي ثماني سنوات من 1952 إلى 1960 مر بالكنيسة 4 من الآباء الرهبان لخدمتها وهم الراهب القمص مرقس المحرقي، والراهب القس ديسقورس البراموسي، والراهب القس يوحنا الأنبا بيشوي، والراهب القمص أنجيلوس السرياني.

ومن العلامات الظاهرة لدور القديس البابا كيرلس في تاريخ هذه الكنيسة، أنه زارها في يوم الأربعاء من صوم أهل نينوى عام 1966، وكان قد طلب قبلها إنشاء مذبح خاص في الكنيسة على اسم الشهيد مار مينا العجائبي، وقام قداسته في ذلك اليوم بتدشينه، كما أمر بأن تعد لافتة توضع على مدخل الكنيسة الرئيس ويكتب عليها: "كنيسة القديسين العظيمين مار جرجس والأنبا أنطونيوس وقف لدير الشهيد العظيم مار مينا بصحراء مريوط"، وهو ما تم في حينه.

توالت زيارات القديس البابا كيرلس للكنيسة، وفي إحدى زياراته المعروفة إليها، وصل فجرًا وقرع البابا طويلًا ولكن أحدًا لم يفتح، فرشم القديس علامة الصليب على باب الكنيسة فانفتح الباب أمامه ودخل وصلى قداسًا في ذلك اليوم.

بعد ذلك خلت الكنيسة مؤقتًا من الآباء الكهنة ولم يدم ذلك طويلًا، حيث تعهد رهبان دير الشهيد مار مينا بمريوط الخدمة فيها، وأصبحت مقرًّا لإقامة الآباء الرهبان وكانت إيرادتها المالية تؤول إلى الدير مباشرة.

استمرت الخدمة على هذا الحال حتى عام 1968 حيث جاء الراهب القمص أنجيليوس السرياني، وخدم هذه الكنيسة حتى عيد النيروز في سبتمبر 1969، بعدها وبناءًا على تعليمات البابا كيرلس تم نقل المتنيح القمص صرابامون نجيب للخدمة في الكنيسة قادمًا من كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بسموحة حيث استمرت خدمته بإقامة القداسات اليومية في الكنيسة التي دشنت اليوم حتى نياحته في 14 سبتمبر 1985.

تمت إعادة بناء الكنيسة على وضعها الحالي بدءًا من يناير 2000، وأقيمت الصلاة فيها بعد التجديدات الحديثة في 15 نوفمبر 2003.

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