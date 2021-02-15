2832 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت التشيك تسجيل 2832 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ" الدولي اليوم الاثنين، أن البلاد شهدت أيضا زيادة طفيفة في أعداد من يتلقون العلاج داخل المستشفيات؛ إذ يبلغ عددهم 5553 حالة، منهم 1100 شخص في حالة حرجة.وظل مؤشر خطورة الفيروس في التشيك (المكون من 100 مستوى) عند الدرجة 77 لليوم الثاني، فيما يوجد في البلاد 103 آلاف حالة إصابة نشطة.