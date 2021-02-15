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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 وفيات و804 إصابات بكورونا في فلسطين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:53 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
وكالات
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 3 وفيات في الضفة الغربية ( رام الله 1، الخليل 1، سلفيت1)، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “ضواحي القدس (18)، الخليل (136)، سلفيت (75)، جنين (62)، نابلس (90)، بيت لحم (94)، طوباس (17)، أريحا والأغوار (18)، طولكرم (33)، رام الله والبيرة (191)، قلقيلية (27)”، مدينة القدس (208)، قطاع غزة (79).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “ضواحي القدس (43)، الخليل (31)، سلفيت (25)، جنين (11)، نابلس (61)، بيت لحم (0)، طوباس (18)، أريحا والأغوار (8)، طولكرم (20)، رام الله والبيرة (158)، قلقيلية (8)”، مدينة القدس (182)، قطاع غزة (350).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 63 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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