اقتصاد الدنمارك يسجل أكبر نسبة انكماش منذ أكثر من عقد في 2020

أظهرت الارقام الأولية لمكتب الاحصاءات الوطني الدنماركي تسجيل الاقتصاد أكبر نسبة انكماش منذ أكثر من عقد في ظل جائحة كورونا عام 2020.وجاء في بيان المكتب اليوم الاثنين أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 3.7% خلال عام 2020، وهو العام الذي كانت فيه البلاد في حالة ركود فعلي، بعد تسجيل انكماش لربعين متتاليين.وقال لا أولسون، كبير الاقتصاديين ببنك دانسك لوكالة الأنباء الدنماركية، إن الانكماش" ليس بمثل سوء التوقعات"، مضيفا أن" الاستهلاك والنشاط ارتفعا بسرعة مجددا لدى إعادة فتح الاقتصاد" خلال فصل الصيف.