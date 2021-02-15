محافظة القاهرة ترفع كفاءة شارع ترعة الإسماعيلية بحي الساحل

واصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إجراء جولاته بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة رفع كفاءة شوارعه ومتابعة النظافة حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال.وقام الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمحاسب أشرف محمد سيد رئيس حى الساحل بمتابعة أعمال رفع كفاءة شارع ترعة الإسماعيلية ومناولة المنطقة الشمالية من حيث النظافة والتجريد ورفع المخلفات الصلبة، وذلك بمعرفة فرع هيئة نظافة حى الساحل.وجاءت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال برفع كفاءة الشوارع المحورية بأنحاء المحافظة ومتابعة محطات مناولة النظافة بمحافظة القاهرة.