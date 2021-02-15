تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى البدري فرغلي
الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:52 م
محمد الشريف و إسلام نصيرطباعة
نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البرلماني السابق وأحد رموز حزب التجمع، البدري فرغلي، الذي اشتهر بأنه نصير العمال، حيث تبنى مشكلات عمال مصر طوال سنوات عمله السياسي.
وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وتلاميذه ومحبيه، ولأسرة حزب التجمع.
وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وتلاميذه ومحبيه، ولأسرة حزب التجمع.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى البدري فرغلي
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى البدري فرغلي