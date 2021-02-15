تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى البدري فرغلي

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البرلماني السابق وأحد رموز حزب التجمع، البدري فرغلي، الذي اشتهر بأنه نصير العمال، حيث تبنى مشكلات عمال مصر طوال سنوات عمله السياسي.وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وتلاميذه ومحبيه، ولأسرة حزب التجمع.