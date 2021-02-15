خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، اليوم الاثنين.وتشهد عدة محافظات أمطار غزيرة غدًا الثلاثاء، قد تصل إلى حد السيول منها السواحل الشمالية والدلتا تقل حدتها ومحافظات الوجه البحرى وشمال سيناء وشمال الصعيد والقاهرة.كما كشفت نماذج التنبؤ عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وسواحل سيناء والصعيد وتقل حدتها في القاهرة الأربعاء، مع ضرورة توخّى الحذر خلال فترة الأمطار والسيول.من جهته قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه تم إتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أن جميع أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها لمجابهة أي طارئ، وجاهزية وحدات الطوارئ لمواجهة أية ازدحامات فى المجارى المائية.