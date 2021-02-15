ثاني أكبر مستثمر أجنبي.. تركيا تخطط لتوسيع استثماراتها في إثيوبيا

صرحت السفيرة التركية في إثيوبيا"يابراك ألب"، بأن بلادها تهدف إلى توسيع استثماراتها في الدولة الأفريقية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.وقالت ألب: إن استثمارات تركيا في إثيوبيا تبلغ حاليا 5ر2 مليار دولار، وجاء تصريح السفيرة قبل زيارة من المقرر أن يبدأها وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إلى تركيا اليوم.وكانت الخارجية التركية أعلنت أمس أن الزيارة ستستمر يومين، وسيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية، كما سيتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.جدير بالذكر أن تركيا هي ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين، وتتركز استثماراتها في صناعات النسيج الحديثة وشركات تصنيع الكابلات.