أهالي الفهميين بالصف: شركة الصرف الصحي نقلت معداتها قبل اكتمال المشروع

ناشد أهالي قرية الفهميين التابعة لمركز ومدينة الصف، اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بإرسال لجنة للإشراف على مشروع الصرف الصحي بالقرية لما فيه من كثير من المشاكل بسبب عدم إدخال شوارع بكاملها وأجزاء من شوارع.وأكد احمد جبران، أمين حزب الوفد بالصف، أحد أهالي القرية، أن الشركة المنفذة للمشروع بالقرية قامت بنقل معظم المعدات لقرية أخرى دون أن تنتهي من بقية القرية، مضيفا أن الشركة لم تقم بتوصيل الصرف لبعض الشوارع بالقرية بحجة أنها خارج الحيز العمراني رغم أنها شوارع بالقرية منذ القدم.أكد جبران أن الشركة المنفذة أيضا قامت بتوصيل الصرف الى جزء من بعض الشوارع وتركت بقية الشارع دون توصيل، هذا بالاضافة الى عدم تمهيد الشوارع التي انتهت من تنفيذ الصرف بها وعدم اعادة الشارع الى أصله بل تركته عبارة عن مرتفعات ومنخفضات ومطبات ما تسبب في صعوبة الحركة بشوارع القرية.وطالب أهالي القرية سرعة إرسال لجنة للمعاينة على أرض الواقع وإداج الشوارع التى لم يتم إدخال الصرف الصحي إليها وسرعة تمهيد شوارع القرية تحسبا لسقوط أمطار ولتصلح للسير عليها.