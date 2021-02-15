«التموين» تكشف تفاصيل ‬فرص استثمارية بـ5 مليارات جنيه في 5 محافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن طرح 8 فرص استثمارية جديدة بمساحات متنوعة في 5 محافظات جديدة، هي القليوبية، الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وبني سويف، تتضمن أنشطة ومشروعات متنوعة وباستثمارات تتجاوز الـ5 مليارات جنيه، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن توفير وإتاحة كافة أنواع المنتجات والسلع في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.جاء ذلك خلال اجتماع الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع كبرى الشركات المحلية والإقليمية ذات الأنشطة المتخصصة في قطاع التجارة واللوجستيات وأنشطة أخرى متنوعة، ومن ضمن الشركات التي شهدت هذا الاجتماع كانت مجموعة "اللولو" الدولية، وشركات رامو، صبور، أوراسكوم، جاما، حسن علام، السويدي، كارفور، ريدكون، ECG، ريفافيل، بتروجيت، اجيلتي، سام كريت، للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية التي تم طرحها مؤخرًا.واستعرض عشماوي تفاصيل الفرص الاستثمارية والمشروعات المستهدف تنفيذها وفقا لاحتياجات ومقومات كل محافظة، وكذلك العائد الاستثماري من المشروع والمردود الاقتصادي على المطور والقيمة الاجتماعية على أبناء هذه المحافظات.ولفت عشماوي، خلال الاجتماع، أن ضمن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها منطقة لوجستية بمحافظة الوادي الجديد، لإنشاء منطقة متخصصة للتمور ولوازمها على مساحة تصل إلى 100 فدان وباستثمارات تقرب من مليار جنيه وتوفر مايقرب من 20 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتستهدف إنشاء أنشطة فرز وتعبئة وتغليف ومحطات تصدير للتمور، كذلك صناعات تحويلية لاستخلاص السكر من التمور، ما سيعزز قيمة المنتج المحلي، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور وبأنواع مختلفة وذات جودة عالية، كما تتضمن الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية منطقة على مساحة تصل إلى 18 فدانا وباستثمارات أيضا تقدر بمليار جنيه وتصلح لإنشاء منطقة تجارية-ترفيهية متنوعة وتشمل مطاعم ومتاجر ومباني إدارية وأخرى ترفيهية، وتوفر 12 ألف فرصة عمل ومنطقة أخرى بنفس المحافظة على مساحة 25 فدانا تستهدف إنشاء مناطق للتخزين واللوجستيات باستثمارات تزيد على مليار جنيه وتوفر فرص عمل تقترب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.وتابع، هناك أيضا طرح 3 فرص استثمارية أخرى بمحافظة القليوبية، منها منطقة على مساحة 15 ألف متر وتستهدف إنشاء هايبر باستثمارات تصل إلي 300 مليون جنيه لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية وتوفر ما يقرب من 2500 فرصة عمل، والمنطقة الثانية على مساحة 1546 متر وتقع على ضفاف نهر النيل وتستهدف إنشاء مطاعم ومتاجر باستمارات من 40 إلى 50 مليون جنيه وتوفر 300 فرصة عمل، والمنطقة الثالثة على مساحة 8236 متر وتستهدف انشاء مكاتب إدارية وانشطة تجارية متخصصة لكبرى الشركات باستثمارات تقترب من 170 مليون جنيه وتوفر ما يقرب 2000 فرصة عمل.وأكد عشماوي أنه من المستهدف إنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة وباستثمارات تتراوح بين 300 إلى 400 مليون جنيه وتوفر ما يقرب من 3 آلاف فرصة عمل وتتضمن أسواق تجارية وأماكن لتخزين السلع، الأمر الذي سيعمل على تقليل حلقات تداول السلع ورفع كفاءة منظومة التجارة والارتقاء بمستوى الخدمة المؤداة للمستهلك وبما ينعكس على تخفيض سعر المنتج النهائي لصالح المستهلك، كما سيتم أيضا إنشاء منطقة لوجيستية ومناطق تخزين متخصصة بمحافظة بني سويف على مساحة 133 فدان وباستثمارات كبيره قد تتجاوز حاجز الـ5 مليارات جنيه.واستعرض عشماوي ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 18 مشروعًا في 11 محافظة، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات إلى 26 مشروعًا في 18 محافظة بما يغطي ما يقرب من 60% من محافظات الجمهورية، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة‪ .