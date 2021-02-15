أهالي عزبة «الوادي» بالفيوم: «حياة كريمة» طوق نجاة لنا (فيديو)

أشاد أهالي عزبة الوادي التابعة لمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، بجهود الدولة وبالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن البدء في المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية، واختيار القرية ضمن المبادرة.وقال حسن أحمد، من أهالي عزبة الوادي، في تصريحات لـ«الدستور»: «إحنا بنشكر الرئيس السيسي على المبادرة واختياره العزبة ضمن تطوير ألف قرية، احنا هنا في العزبة محرومين من كل الخدمات الحكومية التي تُقدم لمواطن، العزبة تنخفض عن البحر بحوالي ٢٠متر، العام الماضي في شهر مارس البحر حصل فيه زيادة عن منسوب المياه وقطع عن العزبة وأصدر المسؤولين تكلفياتهم بإخلاء العزبة وهذا هو وضعنا عند حدوث تلك المشكلة، وافترش أهالي العزبة بالشارع لانتهاء الأزمة، احنا بنطالب بحلها.وأضاف: احنا بنطالب برصف الطريق المتهالك، وحل مشكلة محول الكهرباء العاري بالعزبة والذي يتسبب في حدوث كوارث وحرائق كل فترة ويسبب خطر على أطفالنا، كل الشكر للرئيس السيسي للنظر إلى القرى فمباردة حياة كريمة طوق نجاه لنا كأهالي عزبة الوادي حيث انها من العزب النائية.