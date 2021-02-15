«إذن سفر نواب الشيوخ» يثير الجدل في البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على حق رئيس المجلس في الاعتراض على سفر النائب الذي يخطره بالسفر للخارج.وقال النائب فريدى البياضي، إن تلك المادة غير دستورية وتتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على: "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون".وأضاف أن تلك المادة تمثل قيدا على النائب وحريته، كما أنه ليس موجودا ما يقابلها في لائحة مجلس النواب، مضيفا أنه يجب الاكتفاء بالإخطار دون الانتظار لرد رئيس مجلس الشيوخ.وتابع: "عضو مجلس الشيوخ يمثل البرلمان المصري ولا يمكن إلزامه عندما يريد السفر للخارج بأن يتم تعطيل مصالحه".اتفق معه النائب محمود قاسم، الذي تسائل كيف يكون السفر متاح للمواطن العادي وليس متاحا للنائب البرلماني؟.وعقب النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على اعتراضات النواب، مؤكدا أن حرية السفر مكفولة وطالما أصبحت نائب أمثل الدولة فذلك العمل النيابي فرض علينا وجود التزامات، متابعا: "من غير المتصور أن يسافر نائب لدولة معادية".وفيما يتعلق بعدم نص لائحة مجلس النواب، على قرار منع سفر النائب إلا بإذن، أشار سعد الدين إلى أن هناك قرارا صدر من هيئة مكتب المجلس السابق، يمنع السفر إلا بإذن.فيما أكد النائب سليمان وهدان، أن الأذن بالسفر يمثل قيودا على النواب، وإذا كانت هناك مخاوف من السفر فإن اللائحة نصت على الجزاءات المناسبة، والتي تبدأ من اللوم حتى الفصل، لافتا إلى أن هناك نواب يريدون السفر لتلقي العلاج أو المشاركة في مناسبات عائلية.من جهته، أكد النائب علي بدر، أن تلك المادة لن تمنع أي عضو من السفر، ولكنها نصت على حق التنظيم، مشيرا إلى أن ذلك التنظيم مثل تنظيم سفر الوزراء والمحافظين، ولذلك يجب تنظيم السفر للخارج ولا يوجد فيها ما يقيد الحرية.وهو ما اتفق معه النائب أحمد خير الله، الذي أكد أننا في ظروف استثنائية، والمشرع كان واضحا في الفقرة الأخيرة من المادة، عندما ربط الإذن لعدم الاتصال بجهة أجنبية.وقال النائب أحمد فواد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن تلك المادة لا تقيد السفر، لافتا إلى أن هناك عدد من نواب أحد البرلمانات السابقة تم القبض عليهم في الخارج، وهو ما يتطلب التأكيد على الحصول على إذن السفر.ونصت المادة 234 من لائحة مجلس الشيوخ على أنه "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التي يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض، ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس".