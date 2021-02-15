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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية»: 56 مليون جرعة لقاح كورونا لدول شرق المتوسط خلال 3 أشهر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:03 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنه جرى التطعيم بـ6.3 مليون جرعة من فيروس كورونا المستجد في 12 دولة من دول إقليم شرق المتوسط.

وأضاف المنظري أنه من المتوقع حصول دول إقليم شرق المتوسط على ما بين 46 و 56 مليون جرعة من خلال "كوفاكس"، خلال النصف الأول من العام الجاري، متابعا: "لكن ما زلنا نعاني من غياب العدالة في توزيع لقاحات فيروس كورونا".

وأشار إلى أن اللقاحات وحدها ليست كافية، ولكن يجب استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية باعتبارها الأساس في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو، حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة (كوفيد- 19)، والاحتياجات والأولويات الإنسانية في لبنان وباكستان.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في لبنان، والدكتورة جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في باكستان، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

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