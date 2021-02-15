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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:48 م
العاملين في ألمانيا
العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل
وكالات
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أظهرت دراسة حديثة أن ما يقرب من ربع العاملين في ألمانيا (24%) عملوا إلى حد كبير أو حصري من المنزل في نهاية يناير الماضي.

وبحسب الدراسة، التي أجرتها مؤسسة "هانز بوكلر" المقربة من النقابات العمالية، زادت نسبة الموظفين الذين يعملون من المنزل بشكل كبير مرة أخرى - وذلك في إطار الحرص على تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وللمقارنة: وفقا لدراسة أجراها معهد العلوم الاقتصادية والاجتماعية (WSI) التابع للمؤسسة، عمل 14% من العاملين في ألمانيا من المنزل في نوفمبر الماضي، مقابل بنسبة 17% في ديسمبر الماضي.

وخلال الإغلاق الأول لكورونا في أبريل 2020، كانت نسبة الأشخاص الذين يعملون من المنزل تبلغ 27% أو أعلى من ذلك بقليل، لكن بصورة مؤقتة.

وكان أحد الأسباب المهمة لزيادة العمل من المنزل - بجانب التوصيات الملحة من الخبراء الطبيين - المرسوم الجديد الذي أصدرته الحكومة الألمانية تحث على إتاحة إمكانية العمل من المنزل بقدر الإمكان.

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