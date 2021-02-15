الصحة العالمية: 13 دولة أبلغت عن نسخ متحورة من كورونا

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إنه مر أكثر من عام منذ الإبلاغ على اندلاع جائحة كورونا المستجد، وهناك استقرار في عدد الحالات بوجه عام، ولكن هناك عدد من البلدان تسجل زيادات تبعث عن القلق.وأضاف أن هناك 13 دولة أبلغت عن نسخ متحورة من فيروس كورونا والتى من الممكن أن تسبب زيادة في الحالات التى تستدعى الدخول للمستشفيات، لافتًا إلى أن هناك 14 دولة في الاقليم لديها القدرة على متابعة التسلسل الجينى لفيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن طريق الفيديو كونفراس حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة (كوفيد-19)، الاحتياجات والأولويات الإنسانية في لبنان وباكستان.يشارك في المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، والدكتورة جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في باكستان، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.